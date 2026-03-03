المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يرد على اليسا

وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات حازمة لحماية أرواح اللبنانيين.وجاء ذلك في تغريدة لها على منصة "إكس" قالت فيها إن دور الحكومة يتمثل في اتخاذ مواقف صارمة عبر قرارات تضمن سلامة المواطنين.من جهته، أعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي نشر تغريدة إليسا، موجها لها رسالة على الرغم من قيامها بحظره سابقا، حيث أشار إلى أن ما كتبته يعكس ذات المنطق الذي كان سببا في حظرها له.وذكر أدرعي في منشوره أن الأيام أثبتت صحة ما كان يكرره بشأن ضرورة اتخاذ مواقف حازمة لحماية اللبنانيين، مضيفا أن إدراكها لهذه الحقيقة جاء متأخرا وبعد حظر غير مبرر، على حد تعبيره، لكنه استدرك بالقول إن مصلحة الإنسان الإسرائيلي واللبناني تبقى هي البوصلة المشتركة في النهاية.يذكر أن سجالا سابقا قد وقع بين إليسا وأفيخاي أدرعي في اذار من عام 2019، حيث ردت عليه حينها بعبارة وصفت فيها ما قام به بالوقاحة التي لا ترد إلا بالحظر، واصفة إياه بالمحتل الوقح.