تحذيرات للامريكيين في السعودية

وذكر بيان للسفارة تابعته ، ان "البعثة الأمريكية لدى تواصل مراقبة الوضع الإقليمي"، داعية "جميع المسافرين إلى مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم".ودعت جميع المواطنين الأمريكيين الى "وضع خطة أمان شخصية قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدك الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقًا".