اختراق الكاميرات المرورية وتعطيل ابراج النقال.. تفاصيل عملية استهداف السيد الخامنئي

وبحسب التقرير فانه تم اختراق معظم المراقبة المرورية في منذ سنوات، حيث جرى تشفير الصور ونقلها إلى خوادم خارج ، وإحدى الكاميرات وفّرت زاوية تصوير حيوية مكّنت من مراقبة تحركات الحراس والسائقين التابعين لكبار المسؤولين، ورصد أماكن ركن سياراتهم الخاصة، ما أتاح نافذة على تفاصيل العمل داخل المجمع شديد الحراسة.ولم يكن اختراق الكاميرات الوسيلة الوحيدة، فقد تمكنت من اختراق نحو اثني عشر برجًا لشبكات الهاتف المحمول قرب ، بحيث بدت الهواتف مشغولة عند الاتصال بها، ما حال دون تلقي طاقم الحماية تحذيرات محتملة، كما إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA وفّرت مصدرًا بشريًا أكد انعقاد الاجتماع صباح السبت في الموعد المحدد، بحضور عدد من كبار المسؤولين، كما أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تشترط تأكيداً مستقلاً من ضابطين كبيرين، يعمل كل منهما على نحو منفصل، لضمان وجود الهدف في الموقع المستهدف وتحديد هوية مرافقيه، خصوصاً في حالات الأهداف عالية القيمة.وبعد تأكيد المعلومات، أطلقت طائرات إسرائيلية حلّقت لساعات ما يصل إلى 30 قنبلة دقيقة على الموقع، وأشار مسؤول سابق إلى أن تنفيذ الضربة في وضح النهار وفّر عنصر مفاجأة تكتيكياً، رغم الاستعدادات الإيرانية، واستخدمت الطائرات صواريخ من طراز سبارو القادرة على إصابة هدف صغير من مسافة تتجاوز ألف كيلومتر، أي من خارج نطاق الدفاعات الجوية الإيرانية.