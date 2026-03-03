اضطراب جوي.. ما يحصل في الشرق الاوسط

* : أكدت استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي لدولة ، مشيرة إلى أن الاستئناف مرتبط بإعلان رسمي من .ودعت المسافرين لمتابعة آخر المستجدات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مع وعد بتقديم تحديث إضافي خلال الأيام القادمة.* "إير فرانس": مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 5 اذا الجاري، مرجعة القرار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.* شركة "أيروفلوت" الروسية: أعلنت عن تسيير رحلتين إضافيتين اليوم 3 اذار، بهدف إجلاء رعاياها من مدينتي دبي وأبو ظبي، ضمن جهود مكثفة لضمان سلامة المسافرين وسط التطورات الأمنية المتسارعة.* شركات الطيران الإماراتية: علقت الناقلتان الوطنيتان، وفلاي دبي، رحلاتهما لليوم الثالث على التوالي، وذلك استمرارا لإجراءاتهما في ظل استمرار الصراع العسكري بالمنطقة، حيث مددت شركة طيران الإمارات، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 اذار الجاري، في حين تواصل تنسيق جدول رحلاتها وفقا للمتطورات الأمنية وإرشادات السلطات المختصة.