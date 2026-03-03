استهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات

نيوز- دولي

أفادت ، اليوم الثلاثاء، باستهداف عدد من الطائرات المسيرة لخزانات وقود بميناء الدقم التجاري.

وقالت وكالة الانباء العمانية انه "تم استهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من الطائرات المسيرة".

واضافت نقلا عن مصدر أمني، أن "الهجوم أسفر عن إصابة خزان وقود وتمت السيطرة على الأضرار دون إصابات".