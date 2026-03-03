الأزهر يرفض انتهاك سيادة الدول العربية ويطالب بوقف الحرب فوراً

وقال الازهر في بيان ورد لـ ، انه "يجب وقف الحرب في المنطقة فوراً، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء"، معربا عن رفضه "انتهاك سيادة ، والعدوان على أراضيها ومقدراتها وترويع شعوبها الآمنة".واكد ان "هذا الاعتداء يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات".وجدد الازهر دعوته إلى " بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ومنع توسيع دائرة الصراعات، واتخاذ قرار حاسم وعاجل لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها أرواح المدنيين الطاهرة".وطالب الازهر "جميع الأطراف بضبط النفس والتعقل وتغليب الحكمة والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير"، مشدداً "على ضرورة حماية الأرواح بنسبة 100% لتجنب إنسانية أوسع".