الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

أعلن الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء عن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في وأهدافا متعددة في وسفنا ومعادية.





وذكر الجيش ان "القوة البحرية للجيش الايراني استهدفت السفن والقواعد التابعة للعدو في المنطقة بصواريخ سطح- سطح".



وتابع، أن "القوات المسلحة ستواصل بقوة عملياتها الهجومية والدفاعية ضد المعتدين".