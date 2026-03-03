الحرس الثوري الايراني: إطلاق الموجة الـ 15 من عملية "وعد صادق 4" ضد الأهداف الأميركية - عاجل

- دولي



اعلن الحرس الثوري الايراني، اليوم الثلاثاء، إطلاق الموجة الـ 15 من عملية "وعد صادق 4" ضد الأهداف الأميركية .





وذكر الحرس في بيان انه تم اطلاق موجة جديدة من الضربات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط"

واعلنت قبل قليل الجبهة الاسرائيلية رصد اطلاق صواريج من عمق الأراضي الإيرانية.