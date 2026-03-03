أجرى نائب رئيس الإمارات عبدالله ، مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة ، حيث رحب بقرار الحكومة القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ" "، واعتباره تنظيماً خارجاً عن إطار ، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى ، مؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني".‎وشدّد بن زايد على "أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي".‎كما أشار إلى أن "هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني".