طفح جلدي أحمر على رقبة ترامب يثير التساؤلات وطبيبه يوضح

‎وأظهرت صور عنق الرئيس البالغ من العمر 79 عاما وتغطيه بقعة حمراء مع عدة قشور بنية بارزة فوق ياقة قميصهعلى الجانب الأيمن.‎من جانبه، قال الطبيب الرئاسي شون باربابيلا في بيان لفرانس برس إن "الرئيس يستخدم مرهما شائعا للغاية على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة وصفه طبيب ".وأضاف "الرئيس يستخدم هذا العلاج لمدة أسبوع ويتوقع بأن يدوم الاحمرار أسابيع عدة".