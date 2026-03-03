"الصحة اللبنانية" تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الاسرائيلي المتواصل

‎وتأتي هذه الأرقام في ظل تصعيد ميداني متسارع شهدته الساحة خلال الساعات والأيام الماضية،مع توسّع رقعة الغارات الإسرائيلية التي طالت بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع تحليق مكثف للطيران المسيّر واستهدافات متفرقة.‎وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن توسيع نطاق عملياته على الجبهة الشمالية وتعزيز ما سمّاه "الدفاع الأمامي"، إضافة إلى تنفيذ غارات واسعة النطاق قال إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله، في وقت توالت فيه الإنذارات لسكان عدد من القرى الجنوبية لإخلاء منازلهم.‎في المقابل، أعلن تنفيذ عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وقاعدة نفح في الجولان السوري المحتل، عند الساعة 6:30 صباحًا، في سياق الرد على الضربات.