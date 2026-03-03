اسرائيل تعلن اغتيال وزير الدفاع الايراني الجديد

وذكرت وسائل الاعلام، ان غارات اسرائيلية على العاصمة اسف ت عن مقتل الإيراني الجديد "مجيد ابن الرضا".وأعلن الرئيس الإيراني يوم الاثنين 2 مارس/آذار تعيين الضابط في الحرس الثوري مجيد ابن الرضا وزيرًا للدفاع بالوكالة، بعد مقتل سلفه نصير زاده في غارات أمريكية على العاصمة طهران.