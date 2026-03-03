الصحة اللبناني: استشهاد 40 مواطناً وإصابة 246 جراء الاعتداءات على لبنان

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي، أن "40 شهيدًا و246 مصابًا سقطوا جراء الاعتداءات الصهيونية على منذ أمس".وأضاف أنه "سيتم الاستعانة بعدد من المستشفيات الخاصة إلى جانب المستشفيات الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ خلال الفترة المقبلة".وتابع أنه "تم تخصيص خطساخن للتواصل مع النازحين على مدار الساعة؛ لتيسير عملية تقديم الخدمات".