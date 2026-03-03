ايران: المباني ومراكز الصواريخ التي قصفها العدو خالية مسبقاً

وقال مستشار للقوات المسلحة الإيرانية في تصريحات، إنه "تم إخلاء مراكز الصواريخ مسبقا"، مؤكدًا أن "المباني المستهدفة خالية".وأضاف أن" العدو يستهدف قواعد تفتقر للمعدات والقوات العسكرية"، مشيرًا إلى أن "العدو شن حربه بناء على تقييمات خاطئة ولن يحقق هدفه".