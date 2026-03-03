حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة في النبطية جنوبي لبنان

وذكر بيان للمقاومة: انه "ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الجنوبيّة، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 طائرة مسيرة صهيونية في أجواء مدينة النبطية، بالأسلحة المناسبة".يذكر ان العدوان الصهيوني يشن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد كبير من المناطق .