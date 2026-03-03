الحرس الثوري يعلن اخراج منظومة "ثاد" الأمريكية عن الخدمة

وقال الحرس في بيان، أنه "استهداف منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" الثانية في منطقة بصواريخ جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم إخراجها من الخدمة".واضاف "كما تم تدمير رادار "ثاد" المتمركز في قاعدة الرويس بالإمارات العربية المتحدة ".وأشار إلى أنه "بتدمير هاتين المنظومتين، أصبح سلاح الصواريخ الإيراني جاهزًا لضرب أهدافه بنجاح".