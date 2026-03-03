إنذار إسرائيلي بإخلاء مواقع في طهران تمهيداً لضربات عسكرية

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان أن الإنذار يشمل “حكيميه” ومحيط مطار “بيام كرج”، مطالباً جميع المتواجدين هناك بالمغادرة الفورية، ومؤكداً أن البقاء في هذه المناطق يعرّض حياتهم للخطر.وأضاف البيان أن العمليات المرتقبة ستجري خلال الساعات المقبلة، على غرار ما قال إنه نشاط عسكري نُفذ في الأيام الماضية في مناطق مختلفة من ، مشيراً إلى أن الاستهداف يطال منشآت تابعة للنظام الإيراني.