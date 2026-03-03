الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب

وقال الجيش، انه "دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب".وفي وقت سابق، افادت ، ان مبنى كان خالياً لحظة استهدافه ولم تحدث أية إصابات.وذكرت الإيرانية انه في "الليلة الماضية استُهدف أيضًا مقر مجلس الخبراء في (مبنى سابقًا) بطائرات مقاتلة تابعة للجيشين الأمريكي والصهيوني".وتابعت انه "على الرغم من خطورة الهجمات، فقد تم إخلاء هذه المباني مسبقًا، ولم تسفر هذه الجريمة عن أي إصابات".