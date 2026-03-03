ترامب: هناك قادة جدد يبرزون في إيران وكثر يرغبون في تولي المنصب

وقال لبوليتيكو، ان "هناك قادة جدد يبرزون في وكثر يرغبون في تولي المنصب".وتابع، ان "خطة من سيقود إيران لا تزال موضع نقاش".واكمل، انه "منفتح على التعامل مع حكومة إيرانية مقبلة إذا ما ظهرت واحدة".