اعلام ايراني: لم يسجل أي تسرب إشعاعي في منشأة نطنز النووية

أكدت وكالة نور الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يسجل أي تسرب إشعاعي في منشأة نطنز النووية.





وذكرت الوكالة انه "لم يسجل أي تسرب إشعاعي في منشأة نطنز النووية بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية".



يذكر ان بعض وسائل الاعلام الغربية اكدت انه تم نسجيل تسرب اشعاعي في منشآة نطنز الايرانية بعد قصفها.