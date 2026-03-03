رويترز: دوي انفجار كبير في دبي

وذكرت وكالة رويترز انه "سمع دوي انفجار كبير ".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن استهداف منظومة "ثاد" الأمريكية في وإخراجها من الخدمة.وقال الحرس في بيان: "تم استهداف منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" الثانية في منطقة غرب بصواريخ جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم إخراجها من الخدمة".وأضاف "كما تم تدمير رادار "ثاد" المتمركز في قاعدة الرويس بالإمارات العربية المتحدة ".وأشار إلى أنه "بتدمير هاتين المنظومتين، أصبح سلاح الصواريخ الإيراني جاهزًا لضرب أهدافه بنجاح".