رويترز: دوي انفجار كبير في دبي
دوليات
2026-03-03 | 11:39
Alsumaria Tv
افادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير
في دبي
.
وذكرت وكالة رويترز انه "سمع دوي انفجار كبير
في دبي
".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن استهداف منظومة "ثاد" الأمريكية في
غرب آسيا
وإخراجها من الخدمة.
وقال الحرس في بيان: "تم استهداف منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" الثانية في منطقة غرب
آسيا
بصواريخ جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم إخراجها من الخدمة".
وأضاف "كما تم تدمير رادار "ثاد" المتمركز في قاعدة الرويس بالإمارات العربية المتحدة ".
وأشار إلى أنه "بتدمير هاتين المنظومتين، أصبح سلاح الصواريخ الإيراني جاهزًا لضرب أهدافه بنجاح".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مواطنون: الأوضاع مستقرة في دبي ولم نسمع دوي أي انفجار
06:13 | 2026-02-28
رويترز: سماع دوي انفجارات قوية جديدة في أبو ظبي
06:31 | 2026-02-28
الإمارات.. دوي انفجارات في دبي
04:45 | 2026-02-28
دوي انفجار شمال غربي إيران
14:03 | 2026-02-28
دبي
انفجار
وكالة رويتر
غرب آسيا
في دبي
إيران
الثور
آسيا
رويس
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
محليات
49.57%
08:38 | 2026-03-02
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
08:38 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
أمن
17.12%
01:52 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
01:52 | 2026-03-02
سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها
أمن
16.89%
11:26 | 2026-03-02
سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها
11:26 | 2026-03-02
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
16.42%
08:35 | 2026-03-03
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:35 | 2026-03-03
استهداف محيط القنصلية الأمريكية في دبي
14:46 | 2026-03-03
ترامب يتحدث عن التدفق الحر للطاقة إلى العالم
14:43 | 2026-03-03
واشنطن: 9 آلاف أمريكي عادوا من المنطقة خلال أيام
14:39 | 2026-03-03
إيران: مراحل اختيار المرشد جارية والسيد خامنئي سيوارى الثرى في مشهد
13:40 | 2026-03-03
انفجارات تدوي في "إسرائيل" بعد هجوم صاروخي
13:11 | 2026-03-03
طهران: قدراتنا العسكرية ستجبر واشنطن وتل أبيب على وقف الحرب
13:01 | 2026-03-03
