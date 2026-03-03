مسؤول امريكي: ما زلنا بالمراحل الأولى من الحملة العسكرية والمرشد قتلته اسرائيل

وقال كولبي، ان "اغتيال المرشد الإيراني علي الخامنئي كان عملية (إسرائيلية)"، مشددا على أن "الهدف الأميركي هو كبح قدرة العسكرية ضد القواعد والقوات الأميركية وكذلك ضد حلفاء وشركاء في المنطقة وخارجها".واكد، انه "ما زلنا في المراحل الأولى من الحملة العسكرية".