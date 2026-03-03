ترامب: ارتكبنا أخطاء في العراق ونجل الشاه قد يكون خيارا لإيران

اعترف الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ارتكبت أخطاء في ، فيما أشار الى أن نجل الشاه السابق في قد يكون خيارا لقيادة البلاد.

وقال في كلمة له، " لم تجبرني على الهجوم على والعكس صحيح، إيران كانت ستبادر لمهاجمتنا لو لم نهاجمها"، مردفا "أنا من دفع إسرائيل للانخراط في المعركة".

وأضاف "إيران تستهدف دولا محايدة وجارة، الإيرانيون ضربوا بلادا ليس لها أي علاقة بما يحصل"، مشددا بالقول "لم يعد لدى النظام الإيراني منظومات دفاع جوي ولا رصد وعليه الاستعداد لأضرار كبيرة".

ولفت ترامب الى أن "هناك أشخاص في إيران يطالبون بالحصانة وفي مرحلة ما سيلقون السلاح"، مضيفا "نجل الشاه السابق قد يكون خيارا ولكن شخصا من الداخل سيكون أكثر ملاءمة لقيادة البلاد".

وتابع "إسبانيا وبريطانيا لم تتعاونا معنا بشأن إيران ولندن تخلت بغباء عن جزيرة تشاغوس"، معتبرا أنه "لو لم ألغ اتفاق أوباما مع إيران لكان لديها سلاح نووي منذ 3 سنوات".

وتحدث ترامب في كلمته عن بالقول، "ارتكبنا أخطاء في العراق بينها الاستغناء عن الجيش وموظفي الحكومة".