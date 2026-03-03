الأمم المتحدة تحذر من ضرر بالغ في الاقتصاد العالمي

حذرت ، اليوم الثلاثاء، من ضرر بالغ في الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الهجمات على البنى التحتية للطاقة في .​

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نشهد ارتفاعا في عدد الضحايا المدنيين وتأثيرا إنسانيا بالغا على سلامة سكان المنطقة".

وأضاف "استمرار الهجمات على البنى التحتية للطاقة في قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي".

وحث المتحدث باسم غوتيريش، " وإسرائيل على إلى القنوات الدبلوماسية المتاحة وتجنب أي تصعيد إضافي".

يشار الى أن تعرضت، في (28 شباط 2026)، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة، بعدها بساعات أعلن الرئيس الأمريكي عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى وقادة آخرين في .