وزير الخارجية العماني: دعم واسع من أرجاء العالم إلى وقف الحرب

أكد وزير الخارجية ، اليوم الثلاثاء، وجود دعم واسع من أرجاء العالم لجهود بلاده الرامية إلى وقف الحرب.



وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية، إن "هناك دعم واسع من أرجاء العالم عوقف الحرب"، مجدد دعوته لـ"وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الدبلوماسية الإقليمية المسؤولة".



وأكد البوسعيدي ان "هناك مسارات متاحة للأزمة المتعلقة بإيران فلنستخدمها".