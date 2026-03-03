طهران: قدراتنا العسكرية ستجبر واشنطن وتل أبيب على وقف الحرب

وقال طلائي، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن إرادة المقاتلين والقدرات التكتيكية والقوة المسلحة لإيران بلغت مستوى من الجاهزية من شأنه أن يضع العدو في مأزق خلال الأيام القليلة المقبلة، ويُرغمه على إنهاء الحرب".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق النزاع إقليميا.وبدأت وإسرائيل يوم السبت الماضي، بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك ، وأعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية وصل إلى 787 شخصا.