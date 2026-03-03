انفجارات تدوي في "إسرائيل" بعد هجوم صاروخي

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه بعد تفعيل الإنذارات في الوسط والشمال، تم رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ عبرت الأجواء .وأشار إلى أن الإسرائيلي اعترض صاروخين، بينما سقط الصاروخ الثالث في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات.ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، دوت أصوات انفجارات في وسط ، فيما أطلقت صفارات الإنذار في مدن وتل أبيب الكبرى وعدد من مدن الساحل.وأكدت مصادر وصول فرق الإسعاف الإسرائيلية إلى موقع سقوط أحد الصواريخ لمعاينة الأضرار.