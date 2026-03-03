إيران: مراحل اختيار المرشد جارية والسيد خامنئي سيوارى الثرى في مشهد

أفادت وكالة انباء فارس، مساء الثلاثاء، أن مراحل اختيار المرشد الأعلى الجديد في جارية، مشيرة الى أن في مدينة مشهد.





وأضافت المصادر، "خبر استهداف مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة في قم صحيح لكن لم يكن هناك اجتماع لأعضاء المجلس"، مؤكدة أن "اجتماعات تعقد عن بعد". وقالت عن مصادر، "المراحل النهائية لاختيار المرشد الأعلى الجديد جارية والنتيجة قد تعلن قريبا".وأضافت المصادر، "خبر استهداف مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة في قم صحيح لكن لم يكن هناك اجتماع لأعضاء المجلس"، مؤكدة أن "اجتماعات تعقد عن بعد".

ولفتت "الى ان "الشهيد في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".



وكان مسؤول اسرائيلي أفاد، اليوم الثلاثاء، باستهداف مجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد خلفا للسيد الذي تم اغتياله السبت الماضي.