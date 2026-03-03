واشنطن: 9 آلاف أمريكي عادوا من المنطقة خلال أيام

أعلنت ، الثلاثاء، عن عودة 9 آلاف أمريكي من المنطقة خلال أيام.

وقالت الخارجية الأمريكية، "9 آلاف أمريكي عادوا من المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية بينهم أكثر من 300 من ".

وأضافت "نيسر سفر في دول لا طيران تجاريا فيها إلى دول ثالثة كلما سمحت الظروف بذلك".

ولم تكشف الخارجية الأمريكية المزيد من التفاصيل.