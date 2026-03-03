ترامب يتحدث عن التدفق الحر للطاقة إلى العالم

أكد الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه سيضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم مهما كلف الأمر.

وقال في تصريحات صحافية، "أمرت بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لحركة التجارة البحرية في خاصة الطاقة". وأضاف " ستبدأ في مواكبة الناقلات في بأسرع وقت إذا كان ذلك ضروريا"، مشددا بالقول "سنضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم مهما كلف الأمر".