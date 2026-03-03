استهداف محيط القنصلية الأمريكية في دبي

تعرض محيط الى الاستهداف بطائرة مسيرة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال لحكومة دبي، "الجهات المختصة أخمدت حريقا محدودا بمحيط إثر استهداف بمسيرة". وأضاف "استهداف محيط القنصلية الأمريكية لم تنتج عنه أي إصابات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.