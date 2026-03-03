الطاقة الذرية: لا أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية

أكد للوكالة الذرية رافايل غروسي، الثلاثاء، عدم وجود أدلة على أن تصنع قنبلة نووية.

وقال غروسي: "لا أدلة على أن تصنع قنبلة نووية"، مستدركا "مخزون إيران الكبير من اليورانيوم عالي التخصيب ومنعها مفتشينا من الوصول لمنشآتها سببا قلقا بالغا".

وأضاف "إذا لم تتعاون إيران لحل القضايا العالقة فلن نكون قادرين على تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي".