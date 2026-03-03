فرنسا ترسل "شارل ديغول" للشرق الأوسط

وقال : "لا يمكن لفرنسا أن تقبل بالأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية"، محذرا من أن "الصراع في ينتشر في المنطقة ويحمل عواقب وخيمة على السلام والأمن".وكشف ماكرون عن تعزيزات عسكرية فرنسية كبيرة، قائلا: "أمرت بتوجه حاملة الطائرات إلى البحر المتوسط"، مضيفا أنه تم "نشر طائرات رافال وأنظمة دفاع جوي ورادارات في الساعات القليلة الماضية وسيستمر ذلك".وأكد الرئيس الفرنسي التضامن مع دول المنطقة التي تتعرض لهجمات إيرانية، معلنا "إرسال قدرات جوية وفرقاطة لسواحل قبرص". وأوضح أن تعمل على "بناء تحالف لحشد الترتيبات العسكرية الضرورية لإعادة الملاحة إلى طبيعتها".وأشار ماكرون إلى أنه "في إطار شراكاتنا في المنطقة قامت قواتنا في المنطقة بإسقاط طائرات مسيرة دفاعا عن قواعدنا وأصدقائنا (قطر، الإمارات، العراق)".وفي سياق متصل، قال ماكرون " ارتكب خطأ فادحا بقصف وتعريض شعب للخطر".