سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق

نصحت في ، الأمريكيين بعدم السفر إلى لأي سبب.



وجاء في بيان للسفارة، "قامت بتحديث تحذير السفر الخاص بالعراق في 2 مارس 2026 ليعكس قرار الوزارة بإصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأمريكية من بسبب مخاوف أمنية، ويظل مستوى تحذير السفر للعراق عند المستوى الرابع – لا تسافر".

وأضاف البيان "يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان"، مردفا "يُشجَّع المواطنون الأمريكيون الموجودون في العراق بشدة على المغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا، والاحتماء في أماكنهم إلى حين توافر ظروف آمنة للمغادرة".

وتابع "قد يقوم المسؤولون العراقيون بإغلاق وإعادة فتح المجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير".