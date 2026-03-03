ترامب يتحدى إسبانيا: نستطيع استخدام قواعدها دون إذن

وقال ، في إشارة إلى العلاقات بين ومدريد: "لقد قالت إسبانيا إنه لا يمكننا استخدام قواعدها. ولكن يمكننا استخدامها إذا أردنا".وأضاف: "يمكننا ببساطة الهبوط واستخدامها، لا أحد يستطيع منعنا من ذلك، لكننا لسنا ملزمين بذلك".وذكرت صحيفة "بايس" في وقت سابق أن حكومة الإسباني مستعدة لتحمل التداعيات السياسية المحتملة لرفضها السماح للجيش الأمريكي باستخدام قواعدها.وبدأت وإسرائيل صباح السبت، بشن هجوم مشترك كبير على للقضاء على برامجها الصاروخية والنووية، واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأدى إلى اغتيال المرشد الإيراني .وشنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات على ، ما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن إصابة مبنى بشكل مباشر، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق عملية "الوعد 4" ردا على العدوان الأمريكي الإسرئيلي على البلاد.