لبنان.. حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية على البلاد

أعلنت ، عن حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية على البلاد.



وقالت ، "50 شهيدا و335 مصابا عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ فجر الاثنين الماضي". وشهدت مناطق لبنانية عدة خلال الأيام القيلة الماضية غارات اسرائيلية مكثفة تحديدا جنوبي البلاد.