هجوم صاروخي يستهدف قاعدة العديد في قطر

أعلنت القطرية عن تعرض قاعدة العديد الجوية لهجوم صاروخي إيراني.

وأشارت إلى أن أحد الصواريخ تم اعتراضه بواسطة منظومة الدفاع الجوي، فيما أصاب الآخر قاعدة العديد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.



وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، عدم وقوع قتلى أو مصابين جراء الحادثة، دون الكشف عن حجم الأضرار المادية داخل القاعدة.