حزب الله يعلن استهداف قاعدة حيفا بصواريخ نوعية

وجاء في بيان للحزب، أن الهجوم جاء ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات ، بما فيها الجنوبية.وأكد الحزب أن "العملية تأتي في إطار الرد المشروع على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية".