اليوم.. مجلس الشيوخ يصوت على تقييد صلاحيات ترامب تجاه إيران

وجاء في بيان مشترك للنواب ، وزعيم الأقلية تشاك شومر، وعضو : "أعلن اليوم أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيجري التصويت في مجلس الشيوخ على قرارهم المشترك بين الحزبين بشأن الصلاحيات العسكرية تجاه ".وينص القرار على "حظر شن عمليات قتالية ضد إيران دون تفويض مباشر من "، ويطالَب الرئيس "خلال 30 يوما بإنهاء أي مشاركة للقوات الأمريكية في نزاع مسلح لم يتم الاتفاق عليها مع البرلمان".ويستثني القرار حالات "صد تهديد فوري أو هجوم مباشر على أو أراضيها أو مواطنيها أو قواتها المسلحة"، حيث يحتفظ بالحق في استخدام القوة بشكل عاجل دون موافقة مسبقة.وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات حادة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس للإجراءات الأمريكية، حيث أشاروا إلى "المخاطر العالية للتصعيد وانتهاك الإجراءات الدستورية".وطالب الديمقراطيون "بتبرير أهداف العملية وضمان شفافية الإجراءات أمام البرلمان والشعب الأمريكي".يأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير ضربات مكثفة على أهداف إيرانية، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد.