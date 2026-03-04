الكويت.. مقتل طفلة إثر سقوط شظايا على منزل سكني

وقال المتحدث الرسمي باسم عبدالله السند إن طفلة أصيبت جراء سقوط الشظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها رغم محاولات إنعاشها.من جانبه، صرّح المتحدث الرسمي باسم العقيد الركن العطوان أنه في فجر اليوم تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة ، حيث تم التعامل معها وتدميرها، ما أدى إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على أحد المنازل السكنية، وأسفر ذلك عن إصابات بشرية وأضرار مادية.