مساعد السيد الخامنئي: لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة

أكد مساعد المرشد الأعلى، السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، عدم وجود نية لإجراء مفاوضات مع .





وأكد أنه "يمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده". وذكر مساعد السيد الخامنئي في تصريح، "لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع ".وأكد أنه "يمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده".