حزب الله يعلن استهداف مقرّ شركة الصناعات الجويّة "الإسرائيلية"

وذكر بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في ، أنه "ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مقرّ شركة الصناعات الجويّة (الإسرائيلية) "IAI" وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".وفي سياق متصل، استهدفت المقاومة، فجر اليوم الأربعاء، قاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيّرات شرقي مدينة صفد المحتلة، باستخدام صاروخ دقيق الإصابة.