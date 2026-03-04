عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية وفجر طاولة المفاوضات



ـ دولي



أكد ، ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، ، خان الدبلوماسية والشعب الذي انتخبه، فيما بين أن ما حصل هو تفجير طاولة المفاوضات بحقد.





وقال عراقجي في تصريحات صحفية انه: "عندما تعامل المفاوضات النووية كأنها صفقة عقارية يستحيل تحقيق التوقعات غير الواقعية"، مبيناً أن "الرئيس الأميركي ، خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي الذي انتخبه".



