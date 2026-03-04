اليونسيف: نزوح نحو 60 ألف شخص من جنوب لبنان

وذكرت المنظمة في بيان ان "القصف الأخير على اداى الى نزوح نحو 60 ألف شخص من منهم 18 ألف طفل خلال 24 ساعة.وتابعت، انه " نتوقع استمرار معاناة 100 ألف طفل في من سوء التغذية الحاد وحاجتهم إلى رعاية طويلة الأمد رغم التقدم المحرز في الأمن الغذائي منذ وقف إطلاق النار