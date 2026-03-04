لبنان.. جيش الاحتلال يُنذر سكان جنوب الليطاني بالإخلاء الفوري والتوجه شمالاً

وقال أدرعي عبر منصة "إكس" إن "أنشطة " تدفع الجيش الإسرائيلي إلى العمل ضده "بالقوة"، مضيفاً أن الجيش "لا ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين"، وفق تعبيره.ودعا السكان إلى الابتعاد عن أي مواقع قريبة من عناصر الحزب أو منشآته أو "وسائله القتالية"، محذراً من أن التواجد في محيطها "يعرّض الحياة للخطر".وأضاف التحذير أن "أي منزل يُستخدم لأغراض عسكرية" من قبل حزب الله قد يكون عرضة للاستهداف، داعياً سكان الجنوب إلى الانتقال "شمالاً إلى وراء " لضمان السلامة.كما حذّر أدرعي من أن "أي تحرك جنوباً قد يعرّض حياة السكان للخطر"، وفق ما جاء في المنشور.