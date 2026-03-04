تأجيل مراسم وداع المرشد الأعلى في طهران إلى إشعار آخر

وأوضح التلفزيون أنه "سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لمراسم الوداع في وقت لاحق".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بانطلاق مراسم إلقاء نظرة الوداع على المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي في العاصمة ، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً"، لافتة إلى أن "مراسم الوداع ستستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتفاصيل مراسم الجنازة فور الانتهاء من تحديدها رسمياً".وكانت الإيرانية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، ستكون في مصلّى الإمام الكبير في طهران"، مبينة أن "السيد الخامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".