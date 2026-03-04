أكسيوس يكشف "ساعة الصفر": اتصال سري بين ترامب ونتنياهو أشعل فتيل الحرب

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أجرى اتصالا بترامب في 23 فبراير/شباط الماضي وشاركه معلومات استخباراتية تفيد بأن المرشد الإيراني وكبار مستشاريه سيجتمعون في 28 فبراير/شباط في مكان واحد بالعاصمة .وأشار الموقع إلى أن هذا الاتصال، الذي لم يُكشف عنه سابقا للرأي العام، جرى من " " في ، ليشكل نقطة تحول في انطلاق العملية العسكرية ضد .نقطة التحولوعرض نتنياهو على إمكانية استهداف الاجتماع بضربة جوية واحدة، وفي المراجعة الأولية التي أُجريت بتوجيه من ترامب، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" المعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب أكسيوس.وأوضح الموقع أن ترامب خلص إلى أن المعلومات الاستخباراتية موثوقة وأن الخيارات الدبلوماسية قد استُنفدت، ليمنح في 27 فبراير/شباط الموافقة النهائية على تنفيذ الهجوم.ومنذ صباح السبت، تشن والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، بحياة المرشد علي ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين بارزين.وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.