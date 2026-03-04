يوم امس.. رئيس وزراء بريطانيا: أعدنا أكثر من 1000 مواطن من الإمارات

وأوضح أن "عملية الإجلاء تمت عبر تنسيق مكثف بين البريطانية والسلطات الإماراتية"، مشيدًا بالتعاون الذي ساهم في تسهيل إجراءات السفر وتأمين الرحلات اللازمة لإعادة المواطنين بسلام".وأشار إلى أن "الحكومة تواصل متابعة أوضاع المواطنين البريطانيين في الخارج"، مؤكدًا أن "سلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، وأن هناك خططًا إضافية جاهزة للتحرك عند الحاجة".