تركيا تبلغ ايران احتجاجاتها على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اجواء انقرة

ونقلت وكالة إعلامية عن مصدر دبلوماسي تركي أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أبلغ نظيره الإيراني احتجاج على إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه الأجواء التركية".وأوضح المصدر أن فيدان نقل هذا الاحتجاج خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الأربعاء، مشددًا على رفض لأي خطوات قد تمس أمنها أو مجالها الجوي.ولم تصدر على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الصاروخ أو ملابسات الحادث، كما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني حتى الآن