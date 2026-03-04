قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

وجاء في بيان نشرته: "عطفا على إعلان للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، تعلن قطر للطاقة بأنها قد أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة".وأضاف البيان: "قطر للطاقة تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات".وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به إثر تعرض منشآتها التشغيلية في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين لـ"هجوم عسكري".ويوم أمس الثلاثاء وسعت "قطر للطاقة" تعليق الإنتاج ليشمل منتجات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية.